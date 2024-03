Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Einbruch in Schrebergartenhütte - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Sonntag (17.03.2024), brach ein Unbekannter in eine Gartenhütte in einem Schrebergarten am Arminiusweg ein. Der Geschädigte stellte den Einbruch gegen 15:00 Uhr fest und alarmierte die Polizei. Der Täter durchwühlte Schränke und Schubladen. Entwendet wurden ein großes Messer und ein Taschenmesser. An zwei weiteren Gartenhütten wurden Einbruchsversuche unternommen. Der gesamte Tatzeitraum liegt zwischen dem 02.03. und 17.03.2024. Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell