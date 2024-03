Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. Versuchter Taubendiebstahl.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (17.03.2024) gegen 21 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, Tauben aus einem Taubenschlag in der Hiddeser Straße zu entwenden. Der 61-jährige Besitzer überraschte den Dieb, als dieser gerade dabei war, 11 Tauben in eine Transportbox zu verladen. Als der Täter den Geschädigten bemerkte, flüchtete er ohne die Kiste mit den Tauben in Richtung Bielefelder Straße. Der Täter wir beschrieben als männlich, 16-18 Jahre alt, 170-180 cm groß, mit dunklen kurzen Haaren und schwarzer Kleidung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Lichtbilder gefertigt. Die aufgefundene Transportbox wurde sichergestellt und wird auf Spuren untersucht. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hiddeser Straße oder des Plantagenwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell