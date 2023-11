Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-Scooterfahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.11.2023, 13.30 Uhr wurde eine E-Scooterfahrerin in Ahlen schwer verletzt. Die 16-Jährige befuhr mit ihrem E-Scooter die Jahnstraße in Richtung Wallstraße und querte die Kreuzung Jahnstraße/Schlütingstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 44-jährigen Ahlenerin, die die Schlütingstraße in Richtung Warendorfer Straße befuhr. Die Jugendliche prallte gegen das Auto und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Ahlenerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 5.200 Euro.

