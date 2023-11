Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Möglicher Unglücksfall in der Garage - Mann verstorben

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.11.2023 verstarb ein Mann in Sassenberg. Eine 63-Jährige fand den Sassenberger leblos in seiner Garage an der Kolpingstraße und informierte den Rettungsdienst. Dieser zog den 64-Jährigen nach seinem Eintreffen aus der Garage, da dessen CO2 Warner angeschlagen hatte. Die Rettungskräfte versuchten noch den Mann zu reanimieren. Bei den polizeilichen Ermittlungen ergaben sich vor Ort keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Allerdings dauern die polizeilichen Ermittlungen zu den Umständen des Todes an. Ein Ergebnis ist erst in einigen Tagen zu erwarten.

