Polizei Hagen

POL-HA: Bei Unfall gegen Straßenlaterne, Stromkasten und Verkehrsschild geschoben

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf dem Märkischen Ring kam es am Dienstag (03.09.) gegen 11.40 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich ein 34-jähriger Hagener verletzte. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann mit seinem Mercedes auf einen vorausfahrenden Citroen eines 39-Jährigen auf. Der Citroen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Straßenlaterne, einen Stromkasten sowie die Stange eines Verkehrsschildes geschoben. Der 39-Jährige gab an, versucht zu haben, sich von dem Mercedes des 34-Jährigen zu lösen. Dieser habe ihn jedoch einfach weitergeschoben. Erst an der Vinckestraße kam der Citroen zum Stehen. Ein Zeuge gab an, gesehen zu haben, wie der Mercedes-Fahrer vor dem Unfall in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten führten einen Drogenvortest mit dem 34-Jährigen durch, der positiv auf unterschiedliche Substanzen verlief. Der Mann, der zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam, musste eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Die beiden Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Auch an der Straßenlaterne, dem Stromkasten sowie der Stange des Verkehrsschildes entstanden starke Beschädigungen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (arn)

