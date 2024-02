Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Video-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erfurt (ots)

In der Zeit von 01:23 Uhr bis 01:30 Uhr versuchten am 11.11.2023 zwei bislang unbekannte Täter in die Apotheke am Erfurter Zoopark einzubrechen. An der Eingangstür verursachten die Täter Hebelspuren. Ein Eindringen in das Objekt gelang ihnen nicht. Durch die Videoüberwachung des Objektes wurden die Täter gefilmt. Wer kann Angaben zu den unbekannten Männern machen? Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 297205/23 entgegen. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell