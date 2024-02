Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht nach Unfall mit Hauswand

Erfurt (ots)

Gestern Mittag kam es in Erfurt zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein junger Ford-Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit in der Wagdstraße in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Eine entgegenkommende Autofahrerin musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um nicht mit dem Ford zusammenzustoßen. Der 19-Jährige wich der Frau aus, kollidierte aber mit einer Hauswand. Noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf flüchtete der junge Mann mit seinem Auto. Wenig später wurde er von einem Streifenwagen in der Innenstadt angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bei einem Drogentest wurde festgestellt, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Er erhielt mehrere Anzeigen. (MO)

