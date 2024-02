Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Praxis

Erfurt (ots)

In Erfurt-Daberstedt wurde am Wochenende in eine Behandlungspraxis eingebrochen. Die Besitzerin bemerkte gestern den Einbruch und verständigte die Polizei. Die unbekannten Täter hatten die Eingangstür zur Praxis aufgebrochen und sich in die Geschäftsräume begeben. Dabei fielen zwei Spinte in das Visier der Täter. Die Türen der Schränke wurden aufgehebelt und geöffnet. Gestohlen wurde jedoch nichts. Die Einbrecher flüchteten und hinterließen einen Schaden in Höhe von 1.400 Euro. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell