LPI-G: Fahrrad entwendet

Greiz (ots) - Greiz. Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte am 21.07.2024 ca. gegen 02:20 Uhr ein VW Passat in Greiz, in der Straße: Am Hasental festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde mit dem 52-jährigen Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,62 Promille ergab. Aufgrund des Atemalkoholwertes wurde dem Fahrer umgehend die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme ...

