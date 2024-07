Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Greiz.

Greiz (ots)

Greiz. Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte am 21.07.2024 ca. gegen 02:20 Uhr ein VW Passat in Greiz, in der Straße: Am Hasental festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde mit dem 52-jährigen Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,62 Promille ergab. Aufgrund des Atemalkoholwertes wurde dem Fahrer umgehend die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Herrn sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, gemäß § 316 StGB ermittelt. <MS>

