Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten auf der K1014

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Verletzten kam es am Samstagnachmittag gegen 14:40 Uhr auf der K1014 zwischen Merklingen und Malmsheim. Der 22-jährige Fahrer eines Opel überholte in Fahrtrichtung Malmsheim den vor ihm fahrenden Dacia einer 34-Jährigen und geriet dabei ins Schleudern. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, kamen von der Fahrbahn ab und schleuderten in ein angrenzendes Feld. Der Opel kippte dabei zur Seite und blieb auf dieser liegen. Der Dacia überschlug sich komplett und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Der Opel-Fahrer sowie sein 17-jähriger Mitfahrer verletzten sich hierbei leicht. Auch die Dacia-Fahrerin und ihre beiden im Auto sitzenden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren wurden jeweils leicht verletzt. An der Unfallstelle waren drei Streifen des Polizeireviers Leonberg, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Strecke war bis 15:50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 25.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell