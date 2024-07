POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Ludwigsburg (ots) - Wegen eines Küchenbrandes war am Freitagmittag (19.07.2024) die Albrecht-Dürer-Straße in Sindelfingen kurzzeitig voll gesperrt. Kurz nach 12.00 Uhr wollte eine 53 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung Essen zubereiten und erhitzte hierzu Öl in einer Pfanne. Dieses Öl fing schließlich Feuer und der Rauchmelder schlug Alarm. Die Frau konnte die Pfanne noch in die Spüle stellen und verließ hierauf ihre ...

