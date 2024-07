Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Küchenbrand in der Albrecht-Dürer-Straße

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines Küchenbrandes war am Freitagmittag (19.07.2024) die Albrecht-Dürer-Straße in Sindelfingen kurzzeitig voll gesperrt. Kurz nach 12.00 Uhr wollte eine 53 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung Essen zubereiten und erhitzte hierzu Öl in einer Pfanne. Dieses Öl fing schließlich Feuer und der Rauchmelder schlug Alarm. Die Frau konnte die Pfanne noch in die Spüle stellen und verließ hierauf ihre Wohnung. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und belüftete die Wohnung anschließend. In der Küche entstand durch das Feuer ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Wohnung blieb bewohnbar. Andere Wohneinheiten in dem Mehrfamilienhaus waren nicht betroffen. Die 53-Jährige erlitt vermutlich eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Hund, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, blieb unverletzt. Die kurzzeitigen Sperrmaßnahmen in der Einsatzphase führte bei zahlreichen Verkehrsteilnehmenden zu Unmutsäußerungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell