POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sachsenheim-Großsachsenheim: Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts - ERGÄNZUNG

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Freitag (19.07.2024) brachen noch unbekannte Täter in einen Renault ein, der in der Bahnhofstraße in Waldenbuch abgestellt war. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und gelangte so ins Innere. Aus dem Renault stahlen sie anschließend mehrere Baumaschinen und eine Silikonpistole im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. ...

mehr