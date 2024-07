POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sachsenheim-Großsachsenheim: Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts

Ludwigsburg (ots) - Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (17.07.2024) gegen 10:55 Uhr im Kreuzungsbereich der Kleinbottwarer Straße und der Bachstraße in Großbottwar ereignete. Ein 61-jähriger Hyundai-Lenker befuhr die Kleinbottwarer Straße (Landesstraße 1100) aus Richtung Steinheim an der Murr kommend in Richtung ...

mehr