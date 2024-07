POL-LB: Ditzingen: 70-Jähriger muss sich wegen Sexualdelikt verantworten

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am Montag (15.07.2024) zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr in Sindelfingen an einem geparkten Nissan. Das Fahrzeug war auf der Ebene vier eines Parkhauses in der Straße "Niederer Wasen" geparkt. Der Unbekannte brach einen der vorderen Scheibenwischer ab, wodurch auch die Motorhaube beschädigt wurde. Der Sachschaden ...

mehr