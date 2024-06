Polizei Münster

POL-MS: 31-jähriger Mann attackiert 92-jährige Seniorin - couragierte Passanten greifen ein - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Münster (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (12.6., gegen 14:30 Uhr) einen 31-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, nachdem dieser eine 92-jährige Seniorin unvermittelt am Albersloher Weg in Angelmodde attackiert hatte. Ein Richter ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft an.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der polnische Tatverdächtige laut schreiend zu Fuß unterwegs gewesen sein. Als die 92-jährige Frau ihm mit ihrem Rollator entgegengekommen sei, soll er plötzlich auf ihren Kopf eingeschlagen haben, bis sie zu Boden stürzte. Dort habe er weiter auf sie eingetreten. Hierbei wurde die Seniorin verletzt.

Eine Zeugin beobachtete die Attacke und schrie laut um Hilfe. Mehrere Passanten griffen couragiert ein. Bis zum Eintreffen hinzugerufener Polizisten fixierten sie den Angreifer am Boden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Richter am Donnerstag (13.6.) Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 31-jährigen Polen.

