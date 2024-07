Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unbekannte berauben vier Jungen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Raubes ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen drei unbekannte Täter, die am Dienstag (16.07.2024) auf dem Spielplatz nahe einer Schule in der Zuffenhauser Straße in Korntal vier Jungen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren attackierten. Die drei Täter, bei denen es sich ebenfalls noch um Jungen handeln soll, gingen zunächst auf den 13- und den 14-Jährigen zu. Sie forderten sie auf, ihre mitgeführten Taschen vorzuzeigen. Als die beiden dies verweigerten, schlug und trat einer der Täter auf den 13-Jährigen ein. Anschließend durchsuchten die Räuber seine Tasche und entwendeten eine Getränkeflasche. Darüber hinaus wurde das Handy eines Zwölfjährigen beschädigt. Der zweite Zwölfjährige wurde genötigt, zu flüchten. Letztlich gelang es dem Ältesten die Polizei zu alarmieren. Einer der Täter wurde als etwa 160 bis 170 cm groß beschrieben, hat lockiges Haar, einen etwas dunkleren Hautton und trug ein weißes T-Shirt sowie schwarze Jeans. Der zweite Junge hatte ebenfalls ein weißes T-Shirt an und schwarze Jogginghosen. Der dritte Täter soll größer als 170 cm sein, ebenfalls lockiges Haar haben und war auch mit einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Polizei.

