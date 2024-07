Ludwigsburg (ots) - Eine 85 Jahre alte Frau wurde am Montag (15.07.2024) gegen 11.30 Uhr in Leonberg-Eltingen Opfer eines dreisten Diebes. Das Polizeirevier Leonberg sucht nun Zeugen. Ein noch unbekannter Täter machte die Seniorin in der Römerstraße auf Höhe eines Matratzengeschäfts auf sich aufmerksam und gab sich als gehörlos aus. Mit einer Liste in der Hand, bat er um eine Spende. Als die 85-Jährige in ihre ...

mehr