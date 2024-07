Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Kleinbottwarer Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (17.07.2024) gegen 10:55 Uhr im Kreuzungsbereich der Kleinbottwarer Straße und der Bachstraße in Großbottwar ereignete. Ein 61-jähriger Hyundai-Lenker befuhr die Kleinbottwarer Straße (Landesstraße 1100) aus Richtung Steinheim an der Murr kommend in Richtung Oberstenfeld. Aufgrund einer "roten" Ampel im Kreuzungsbereich zur Bachstraße musste dieser hinter einem noch unbekannten Fahrzeuglenker als zweites Fahrzeug halten. Zeitgleich fuhr eine 36-jährige VW-Lenkerin von der Bachstraße an den Kreuzungsbereich zur Kleinbottwarer Straße heran. Beide Fahrzeuglenkende gaben an, nachdem die jeweilige für sie geltende Ampel auf "grün" schaltete in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro. Aufgrund des noch unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, Zeugen und insbesondere den unbekannten Fahrzeuglenker, der vor der Kollision an erster Stelle an der roten Ampel in der Kleinbottwarer Straße stand, und bittet diese sich zu melden.

