POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sachsenheim-Großsachsenheim: Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts - ERGÄNZUNG

Nachdem es am heutigen Tag gegen 14:40 zu einem versuchten Tötungsdelikt am Bahnhof in Sachsenheim-Großsachsenheim kam (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5825366), werden mögliche Zeugen der Tat gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Gleichzeitig bitten wir die Bevölkerung darum, sich möglichst nicht an irgendwelchen Spekulationen in den sozialen Medien zu beteiligen, insbesondere über vermeitliche Hintergründe der Tat oder mögliche Motive des Tatverdächtigen. Offizielle und inhaltlich korrekte Informationen erhalten Sie vom Polizeipräsidium Ludwigsburg über das Presseportal oder unsere Social-Media-Kanäle.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall kam es auch zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Beide verletzten Personen wurden jedoch vom Rettungsdienst mit Fahrzeugen in Krankenhäuser gebracht.

