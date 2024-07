Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Schlägerei am Bahnsteig der Schönbuchbahn

Ludwigsburg (ots)

Ein zunächst verbaler Streit mündete am Donnerstagabend (18.07.2024) gegen 19:15 Uhr auf dem Bahnsteig der Schönbuchbahn in Korntal-Münchingen (Stadtteil Münchingen) in eine handfeste Schlägerei. Zwei 32 und 24 Jahre alte Männer gerieten dort aneinander und schlugen mit Fäusten aufeinander ein. Im weiteren Verlauf soll der 32-Jährige seinen Kontrahenten einem Tierabwehrspray bedroht haben, worauf der 24-Jährige zu einem Ast griff und damit auf sein Gegenüber einschlug. Als die 33-jährige Freundin des 24-Jährigen schlichtend eingreifen wollte, wurde sie von dem 32-Jährigen ebenfalls körperlich angegangen. Außerdem ergriff der 32-Jährige den e-Scooter der Frau und warf diesen in Richtung des 24-Jährigen, der jedoch rechtzeitig ausweichen konnte und daher nicht getroffen wurde. Mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten die Streithähne schließlich trennen und die Sicherheit wiederherstellen. Die beiden Männer und die 33-jährige Frau wurden jeweils leicht verletzt. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen hat die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt unter Tel. 0711 839902-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

