Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und eine leicht verletzte Person sowie 5.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag, kurz nach 14:00 Uhr, auf der Landesstraße 1136 zwischen Schöckingen und Hemmingen. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad KTM Duke die L 1136 von Schöckingen kommend in Richtung Hemmingen. Im Kurvenbereich verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und geriet in den Grünstreifen. Dort pralle er gegen die Schutzleitplanke und wurde abgewiesen. Ein vorausfahrender 44-Jähriger erkannte die Situation in seinem Rückspiegel und hielt seinen Dacia Logan an. Im weiteren Verlauf schleuderte das Leichtkraftrad gegen das Heck des stehenden Pkw. Der Kradlenker wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine ärztliche Untersuchung des 44-Jährigen war vor Ort nicht erforderlich. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde an der Unfallstelle abgestellt.

