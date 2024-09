Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz des Polizeipräsidiums Hagen und der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hagen

Hagen (ots)

In einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz überprüften Einsatzkräfte von dem Polizeipräsidium Hagen sowie der Bundespolizei am Mittwoch (4. September) von 13 bis 20 Uhr zahlreiche Personen im und am Hauptbahnhof Hagen.

Darüber hinaus erfolgten Kontrollen in Hagen-Wehringhausen und an den Abstellgleisen in Hagen-Altenhangen. Insgesamt wurden 421 Personen überprüft. Zudem vollstreckten die gemeinsamen Streifen der Polizei Hagen und der Bundespolizei vier Haftbefehle und fertigten diverse Strafanzeigen unter anderem wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen die Gewerbeverordnung. Die Einsatzkräfte sprachen darüber hinaus vier Platzverweise aus. Neben Personenkontrollen führten die Polizistinnen und Polizisten auch zahlreiche Bürgergespräche.

Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Syrers im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs ermittelten die Beamtinnen und Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Bonn Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Da der Mann den geforderten Geldbetrag in Höhe von 60,- Euro entrichtete, konnte er die Freiheitsstrafe von 3 Tagen abwenden.

In dem Bereich der Bahnhofsstraße stellten die Einsatzkräfte einen 20-jährigen Somalier nach dem Handel mit Betäubungsmitteln fest. Der Beschuldigte führte Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie zwei Verkaufseinheiten Drogen mit sich. Bei der Überprüfung eines 44-jährigen Deutschen stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten eine geringe Menge Kokain fest. Nachdem die Drogen der Männer (20, 44) beschlagnahmt wurden, wurden diese entlassen.

In Hagen-Wehringhausen wurde ein 44-jähriger Deutscher angetroffen, dessen Überprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Münster und Hagen Haftbefehl gegen diesen erlassen hatte. Er wurde zu 146 Tagen Freiheitsstrafe wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Zudem wurde er zu 30 Tagen Freiheitsstrafe oder ersatzweise zu 900,- Euro Geldstrafe verurteilt, da er ein weiteres Mal gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Mann fest und führten ihn der Justizvollzugsanstalt zu.

Bei der Kontrolle eines 17-jährigen Rumänen in Hagen-Altenhangen, ermittelten die Einsatzkräfte, dass eine Fahndungsnotierung zur aktiven Haft bestand. Nach Rücksprache mit der Jugendstrafvollzugsanstalt, wurde der Minderjährige nach der Entrichtung einer Geldstrafe in Höhe von 200,- Euro entlassen.

Bei einem 25-jährigen Deutschen wurde ihm Rahmen einer Kontrollmaßnahme eine Konsumeinheit Speed beschlagnahmt. Anschließend wurde der Mann vor Ort entlassen.

Eine weitere Festnahme durch die Polizistinnen und Polizisten der Landes- und Bundespolizei erfolgte in der Straße am Hauptbahnhof. Hier wurde ein 43-jähriger Rumäne durch die Einsatzkräfte verhaftet.

Der gemeinsame Einsatz trug zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger, sowie der Reisenden bei. Auch in der Zukunft wird die Polizei Hagen und die Bundespolizei derartige Einsätze durchführen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell