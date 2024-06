Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Polizei kontrolliert Biker

Lindenfels (ots)

Am Sonntag (10.06.) haben Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von weiteren Kollegen aus dem Bereich des Polizeipräsidiums, Motorradkontrollen durchgeführt. Zwischen 10.00 und 15.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Bikerinnen und Biker am Parkplatz "Schöne Aussicht" an der Bundesstraße 47.

Insgesamt nahmen die Ordnungshüter 60 Maschinen genauer unter die Lupe. In zwei Fällen musste die Weiterfahrt wegen zu geringer Profiltiefe an Reifen untersagt werden. Die beiden Biker erhielten eine Anzeige. Bei 13 Bikern stellten die Beamten unzulässige technische Veränderungen, unter anderem an Auspuffanlagen und der Beleuchtung fest. Die Fahrer erhielten neben Ordnungswidrigkeitenanzeigen jeweils Mängelkarten, mit denen sie nun zeitnah die Behebung der Beanstandungen bei der Polizei nachweisen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell