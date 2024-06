Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Bücherregal brennt/Zwei 15-Jährige unter Tatverdacht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstagmorgen (08.06.), gegen 7.15 Uhr, wurde in der Feststraße ein für jedermann zugängliches und der Allgemeinheit dienendes Bücherregal in Brand gesteckt. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 1000 Euro.

Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher in der Folge einen der Tatverdächtigen, einen 15-Jährigen, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Der Jugendliche attackierte den couragierten Zeugen in diesem Zusammenhang. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen ergab sich zudem ein Verdacht gegen einen weiteren 15 Jahre alten Jugendlichen. Die beiden jungen Männer werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell