Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Vossum - Firmentransporter aufgebrochen

Täter schnitten Loch in Schiebetür

Straelen (ots)

In Straelen-Vossum an der Xantener Straße wurde in der Zeit von Sonntag (21. Juni 2024), 16:00 Uhr bis Montag (22. Juli 2024), 06:50 Uhr ein Firmentransporter aufgebrochen. Der oder die Täter schnitten dazu mittels eines unbekannten Werkzeuges ein Loch in eine Schiebetür des Fahrzeugaufbaus und konnten so das Fahrzeug öffnen. Aus dem Transporter wurde diverses Werkzeug entwendet. Beute- und Sachschaden liegen vermutlich in einem größeren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Feststellungen im genannten Bereich machen können, sich zu melden. Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)

