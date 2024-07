Kleve (ots) - Im Zeitraum von Freitag (19. Juli 2024), 16:00 Uhr und Montag (22. Juli 2024), 10:00 Uhr kam es an der Felix-Roeloffs-Straße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter drangen durch das Beschädigen von mehreren Türen in eine Musikschule ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Am Montag (22. Juli 2024) kam es zudem zwischen ...

mehr