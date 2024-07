Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrüche in Musikschule: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (19. Juli 2024), 16:00 Uhr und Montag (22. Juli 2024), 10:00 Uhr kam es an der Felix-Roeloffs-Straße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter drangen durch das Beschädigen von mehreren Türen in eine Musikschule ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Am Montag (22. Juli 2024) kam es zudem zwischen 18:59 Uhr und 19:02 Uhr zu einem weiteren Einbruch in die Musikschule. Ob die Täter weitere Wertgegenstände entwendeten und die beiden Einbrüche in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuell laufen kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell