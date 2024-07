Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht: Mehrere Abfallbehälter beschädigt

Straelen (ots)

Am Freitag (19. Juli 2024) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht am Veenweg in Straelen. Durch die eingesetzten Beamten konnten an der Örtlichkeit mehrere beschädigte Abfallbehälter sowie ein beschädigter Grünstreifen, auf welchem die Abfallbehälter abgestellt gewesen waren, festgestellt werden. Zeugen gaben an, Sie hätten gegen 06Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, konnten aber keine weiteren Aussagen zum Unfallhergang machen. Aufgrund der Schäden geht die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass der Unfallverursacher den Veenweg in Fahrtrichtung Grenzweg befuhr. Durch die Beamten konnte zudem ein niederländisches Kennzeichen (71RLVD) an der Unfallörtlichkeit sichergestellt werden. Ob das Kennzeichen zum Unfallverursacher gehört, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar, weshalb sich die Polizei an die Öffentlichkeit wendet und Zeugen sucht.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

