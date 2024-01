POL-HS: Diebstahl eines Transporters

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am 30. Januar (Dienstag) stürzte ein 14-jähriger auf dem Weg zur Schule mit seinem E-Roller. Er befuhr den Gehweg auf der Pestalozzistraße/Carl-Diem-Straße. An einem Übergang, bei dem sich auch der Bodenbelag änderte, verlor er die Kontrolle über seinen E-Scooter. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

