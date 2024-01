POL-HS: Wer kennt den Schmuck? Polizei erbittet Hinweise

Wassenberg (ots) - In einem Waldstück an der Straße Auf der Hees wurden am 29. Januar (Montag), gegen 12.40 Uhr, die abgetrennten Köpfe von vier Rehen sowie Eingeweide aufgefunden. Der Jagdausübungsberechtigte gab an, dass er keine Tiere erlegt habe und auch niemand dazu berechtigt gewesen wäre, die Tiere zu töten. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in ...

mehr