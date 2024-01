POL-HS: Trickdiebstahl in Geschäft

Übach-Palenberg (ots) - Am 29. Januar (Montag), zwischen 16.10 Uhr und 17.15 Uhr, schlugen unbekannte Personen an einem auf der Friedensstraße abgestellten PKW eine Scheibe ein, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie eine Handtasche, in der sich eine Geldbörse befand. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr