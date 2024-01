POL-HS: Scheibe an PKW eingeschlagen

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Unbekannte Täter zündeten am Dienstag (30. Januar) eine Tonne mit Altpapier an, die vor einem Haus an der Walloniestraße stand. Der Brand wurde gegen 00.20 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, so dass kein weiterer Schaden entstand. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

