Freiwillige Feuerwehr Burscheid

FW Burscheid: 100 Jahre - Löschzug Paffenlöh feiert Jubiläum

Burscheid (ots)

Der Löschzug Paffenlöh feiert am Samstag, den 15. Juni 2024, sein 100-jähriges Jubiläum. Daher wird das löschzugeigene Sommerfest in diesem Jahr etwas größer ausfallen und auch an anderer Stelle als gewohnt stattfinden. Die Einsatzkräfte um Löschzugführer Michael Rüßmann haben sich für die Besucher ein großes und buntes Programm ausgedacht, für welches der Platz an der Paffenlöher Feuerwehrwache nicht ausreichen würde.

Sonderfahrzeuge aus Deutschland und Besuch aus dem Ausland

Los geht es am Samstag ab 10 Uhr auf dem Reitplatz des Reitvereins Burscheid-Paffenlöh mit einem Familientag. Zu sehen gibt es dabei vieles. Das THW stellt einige seiner Fahrzeuge aus, ebenso wie die Feuerwehr Bergisch Gladbach die mit dem sogenannten HFS vorbeikommt. Das Hytrans Fire System (HFS) ist eine Komponente aus dem Katastrophenschutz, die als Abrollbehälter zur Wasserförderung genutzt wird. Aber auch die kreiseigene IUK-Einheit (Information- und Kommunikation) wird mit dem Einsatzleitwagen vertreten sein. Ebenfalls wird ein Rettungswegen ausgestellt werden. "Besonders freuen wir uns, dass befreundete Kameraden von der Holländischen Brandweer uns besuchen, ihr Fahrzeug ausstellen und sogar eine Übung vorführen werden." erklärt Michael Rüßmann. Aber nicht nur anschauen und bestaunen ist an diesem Tag möglich.

Buntes Programm für Groß und Klein

Auch eine Hüpfburg sowie die besonders bei den jüngeren Besuchern beliebten "Mitmach-Aktionen" sollen den Aufenthalt versüßen. Und wie es sich für solch einen besonderen Anlass gehört, wird es auch einen offiziellen Festakt geben, welcher um 14 Uhr startet, nach dem die Burscheider Jugendfeuerwehr gegen 13 Uhr ihr Können gezeigt hat. Ab 15:30 Uhr können Bürgerinnen und Bürger selber einmal in die Rolle einer aktiven Einsatzkraft schlüpfen, denn es wird eine Mitmachübung angeboten. "Was genau, verraten wir nicht. Vorbeikommen und ausprobieren lohnt sich aber!" so Löschzugführer Rüßmann.

Am Abend musikalischer Ausklang

Ein Highlight ist die attraktive Tombola mit großartigen Preisen. Lose gibt es für einen Euro am Tag der Veranstaltung. Und damit niemand Hunger oder Durst leidet, bietet der Löschzug Paffenlöh auch viele Leckereien an. Einen Food-Truck, Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke werden über den ganzen Tag gereicht. Auch für die Ohren gibt es einen Schmaus am Abend. Ab 19 Uhr legt DJ Snitzel auf und sorgt für ausgelassene Stimmung an diesem besonderen Tag. Ein weiteres Highlight zum Abschluss ist die Coverband "Die Karos", welche ab 20:30 Uhr" auf die Bühne steht und mit kölschen Tönen den Abend rockt.

Hinweis zur Anreise:

Der Löschzug Paffenlöh weist auf die derzeitige Sperrung der K2 im Bereich Lämgesmühle hin. Der Veranstaltungsort ist aus Richtung Opladen kommend den Umleitungen folgend zu erreichen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Burscheid, übermittelt durch news aktuell