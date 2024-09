POL-HA: Geld aus Bankautomaten gestohlen - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mitte (ots) - Am Mittwoch (04.09.) kam es gegen 20 Uhr in der Hördenstraße zu einem schweren Raub auf einen Getränkemarkt. Ein bislang unbekannter Täter betrat mit einer Waffe in der Hand die Filiale und forderte einen 25-Jährigen dazu auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem der maskierte Mann das darin befindliche Bargeld an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem ...

