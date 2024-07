Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbruch in freistehendes Wohnhaus - Wertgegenstände entwendet

Tiefenbronn (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Tiefenbronn-Mühlhausen eingedrungen und haben Schmuck an sich genommen.

Nach derzeitigem Sachstand gelangte die Täterschaft in der Zeit zwischen Freitag, 11:15 Uhr, und Montag, 13:45 Uhr, gewaltsam über eine Balkontüre ins Innere des in der Straße "In der Klammet" gelegene Gebäude. Dort durchsuchten die Eindringlinge das gesamte Haus nach Diebesgut. Letztlich nahmen die Einbrecher Schmuck im Wert von rund 500 Euro an sich und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

