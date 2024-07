Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

Wiernsheim (ots)

Eine schwerverletzte Person ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Landesstraße 1134 bei Wiernsheim ereignete.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Honda Motorrades gegen 15.15 Uhr die Landesstraße 1134 von Wiernsheim kommend in Richtung Pinache, als er beabsichtigte eine Fahrzeugkolonne mit mehreren Fahrzeugen zu überholen. Ein in der Kolonne befindliches Baufahrzeug scherte in der Folge aus um nach links abzubiegen. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremse des Motorradfahrers konnte eine Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer nicht verhindert werden. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell