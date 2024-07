Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: CW) Neubulach - Bislang Unbekannte sprengen Geldausgabeautomaten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Neubulach (ots)

Neubulach - Unbekannte Täter sprengten in den frühen Morgenstunden einen Geldausgabeautomaten in einem Gebäude eines Einkaufsgeschäfts in Neubulach und konnten unerkannt flüchten. Personen waren nicht unmittelbar gefährdet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich kurz nach 3 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Gebäude eines Einkaufsgeschäftes, welches an der Straße "Auf der Strazel" liegt. Im weiteren Verlauf wurde ein Geldausgabeautomat gesprengt, welches zu nicht unerheblichen Beschädigungen innerhalb des Gebäudes, auch einer darin befindlichen Bäckerei führte. Aus dem gesprengten Automaten entwendete die Täterschaft eine bislang unbekannte Menge an Scheingeld. Im Anschluss flüchtete die Täterschaft mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Die Schutz- und Kriminalpolizei haben umgehen die Ermittlungen aufgenommen, unterstützt durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg.

Derzeit können noch keine konkreten Angaben zu dem Sachschaden und dem Diebesgut gemacht werden.

Zeugen, welche insbesondere in der Nacht oder auch davor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell