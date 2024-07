POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - In den Gegenverkehr geraten: zwei Personen verletzt

Horb am Neckar (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am späten Freitagabend in Horb gekommen. Alkoholische Beeinflussung könnte ursächlich dafür gewesen sein, dass ein 32-Jährige mit seinem Ford gegen 22:05 Uhr in die Gegenfahrbahn geriet und nach dem Brandhaldenweg gegen den Anhänger des 26-jährigen Traktorfahrers prallte. Durch die ...

mehr