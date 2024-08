LPI-SHL: Missverständnis führte zum Unfall

Bad Salzungen (ots) - Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer 87-Jährigen in der Werrastraße in Bad Salzungen. Der augenscheinliche Handwerker bot der Frau an, ihren Hof für 1.000 Euro zu reinigen. Sie sah in ihrem Geldbeutel nach, in welchem sich 300 Euro befanden. Der Mann nahm die 300 Euro, verließ das Grundstück und fuhr in einem hellen Fahrzeug mit einer Aufschrift in ...

