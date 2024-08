Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz

Schleusingen (ots)

Dienstag, in der Zeit von 05:30-14:30 Uhr, parkte ein 36-Jähriger seinen Pkw auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz einer Firma in der Straße "Am Sättel" in Schleusingen. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen deutlichen Schaden im Heckbereich fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0223171/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell