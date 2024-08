LPI-SHL: Von der Sonne geblendet

Suhl (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen diverse Trockenbauprofile aus dem umzäunten Außenbereich eines Baustoffhandels in der Johann-Wendel-Straße in Suhl. Die Höhe des Entwendungsschadens liegt bei etwa 1.200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0221745/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen ...

