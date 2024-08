Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Arbeitsleistung angeboten, aber nur Geld genommen

Bad Salzungen (ots)

Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer 87-Jährigen in der Werrastraße in Bad Salzungen. Der augenscheinliche Handwerker bot der Frau an, ihren Hof für 1.000 Euro zu reinigen. Sie sah in ihrem Geldbeutel nach, in welchem sich 300 Euro befanden. Der Mann nahm die 300 Euro, verließ das Grundstück und fuhr in einem hellen Fahrzeug mit einer Aufschrift in unbekannte Richtung davon, ohne eine Leistung zu erbringen. Beschrieben werden kann er wie folgt: - ca. 190 cm groß - schlanke Gestalt - kurze dunkle Haare - sprach akzentfreies Deutsch - trug Arbeitskleidung. Die 87-Jährige gab an, dass der Mann bereits das zweite Mal seine Dienste anbot, sie jedoch beim ersten Mal nicht darauf einging. Die Polizei sucht weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder seinem Fahrzeug geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0222085/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

