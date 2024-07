Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dank Geschenk der Tochter: Autodieb scheitert

Hamm-Pelkum (ots)

Ein vermummter Autodieb scheiterte am Mittwoch, 10. Juli, bei dem Versuch, Funksignale eines Schlüssels aus einem Einfamilienhaus an der Spierkuhle abzufangen. Was der Dieb im Schilde führte, erkannte die vermeintliche Geschädigte sofort, als sie sich die Videoaufzeichnungen ansah.

Gegen 2.49 Uhr stand plötzlich ein unbekannter, vermummter Mann vor ihrer Haustür. Er hielt in beiden Händen ein Kabel hoch und blickte immer wieder auf den in der Einfahrt geparkten Mercedes.

Offensichtlich versuchte der Mann, die Funksignale des im Haus befindlichen Schlüssels abzufangen, um den Mercedes zu stehlen.

Was er nicht wusste: Die Tochter der Autobesitzerin hatte ihren Eltern extra einen so genannten Faradayschen Käfig geschenkt, also ein Behältnis, das das Abfangen von Funkwellen verhindert.

Nachdem der Mann das Funksignal des Schlüssels nicht abfangen konnte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm rät Fahrzeughaltern, deren Fahrzeuge mit dem System ausgestattet sind, sich in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich mit den Schutzmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

- Wer ein Auto mit Keyless-System besitzt, sollte in der Betriebsanleitung nachsehen, ob dieses deaktiviert werden kann. Ist dies der Fall, kann das Auto in der Regel nicht mit der oben beschriebenen Methode geknackt werden. Allerdings verzichtet man dann auf den Komfort von Keyless-Go.

- Vor dem Autokauf den Sicherheitsaspekt bei der Wahl eines Keyless-Systems berücksichtigen und gegebenenfalls darauf verzichten.

- Fahrzeug nach Möglichkeit über Nacht in einer verschlossenen Garage abstellen.

- Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahren.

- Den Schlüssel in eine Metalldose oder ein abschirmendes Etui legen kann funktionieren, wenn wirklich alle Strahlen abgeschirmt werden. Auch der Versuch den Schlüssel in Alufolie einzuwickeln kann wirksam sein. Sinnvoll ist es, auszuprobieren, ob die Methode funktioniert: Dazu den Schlüssel in Alufolie einwickeln oder in die Dose, oder das Etui legen und vorschriftsmäßig verschließen. Dann damit direkt an die Fahrertür des Autos gehen (weniger als einen Meter Abstand) und ausprobieren, ob sich die Tür öffnen bzw. verriegeln lässt (ohne den Schlüssel zu benutzen). Wenn ja, ist die Methode nicht wirksam.

- Ansonsten gibt es im Internet Hersteller, die einen sicheren Behälter zum Kauf anbieten. Auch hier gilt: Nach dem Kauf ausprobieren, ob das Gefäß den Zweck erfüllt.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

