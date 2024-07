POL-HAM: Alleinunfall auf dem Alten Papenweg: Alkoholisierter 43-Jähriger stürzt mit E-Scooter

Hamm-Heessen (ots) - Auf einem Parkplatz an der Straße "An der Marienkirche" hat ein Unbekannter am Dienstag, 9. Juli, eine Unfallflucht begangen. Zwischen 12 Uhr und 19 Uhr kam es dort zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Opel. Das violette Fahrzeug nahm Schaden am linken Heck in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

