POL-MR: Biedenkopf: 16-jährige Vermisste ist wieder da

Marburg-Biedenkopf (ots) - In der Meldung von eben ist ein Fehler unterlaufen. Der Räuber trug einen schwarzen Kapuzenpullover, keine Jacke. Es folgt die korrigierte Meldung: Marburg: Raubüberfall auf Kiosk Am Mittwoch (21.02.2024), betrat ein maskierter Täter gegen 22:30 Uhr den Kiosk in der Straße "Schwanallee". Unter Drohungen forderte er von der 19-jährigen ...

