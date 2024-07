Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Kollision mit Lkw

Hamm-Rhynern (ots)

Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A2 ist am Mittwoch, 10. Juni, gegen 11 Uhr ein Sattelschlepper mit einem Opel kollidiert.

Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Salzgitter befuhr die Werler Straße in Richtung Norden und beabsichtigte nach links auf die Autobahn abzubiegen. Dabei kam ihm jedoch der 21-Jährige aus Nordhorn in seinem Auto entgegen.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der junge Mann und seine 19 Jahre alte Beifahrerin aus Bielefeld leicht. Die beiden kamen mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Lastkraftwagen entstand an der rechten Front ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zudem wies der Opel einen Schaden an der Front und der Beifahrerseite in Höhe von zirka 8.000 Euro auf. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell