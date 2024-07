Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Stadland +++ Verursacher möglicherweise unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Leicht verletzt hat sich am Montag, 08. Juli 2024, 07:30 Uhr, ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Stadland. Er stand möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen.

Der 19-Jährige aus dem Kreis Cuxhaven befuhr mit einem VW die B212 in Richtung Brake. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve in Höhe Mittenfelde kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gefahren werden. An seinem Pkw entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Da der junge Mann körperliche Auffälligkeiten zeigte, boten ihm die Beamten die Durchführung eines Drogentests an. Dieser zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain an. Gegen ihn leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine kontaktierte Richterin zudem die Beschlagnahme des Führerscheins an.

