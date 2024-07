POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einsatz eines Abflammgerätes verursacht Heckenbrand in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind am Sonntag, 07. Juli 2024, in das Rezeptionshäuschen am Falkensteinsee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 01:30 und 01:40 Uhr hebelten sie ein Fenster des Häuschens am Campingplatz auf und entwendeten etwas Bargeld aus der Kasse. Alleine der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro beziffert. Wer Hinweise zu ...

